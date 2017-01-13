Срочно в номер: губернатор Камчатского края предлагает ужесточить наказание за препятствование работе экстренных служб

13.01.2017 21:46:51 (GMT+12)

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин предлагает ужесточить административное наказание за препятствование оказанию медицинской помощи сотрудниками медицинских организаций, а также работе других экстренных служб.



«Ежегодно на Камчатке фиксируют порядка 35-40 обращений медработников в органы полиции в связи с препятствием к оказанию медицинской помощи или угрозе их жизни. Сегодня за препятствие работе медиков административный кодекс предусматривает штраф в 500 рублей. Мы предлагаем внести изменения в кодекс, значительно ужесточив ответственность для тех, кто мешает или препятствует работе бригад «скорой помощи» и других экстренных служб. В ближайшие дни Правительство Камчатского края направит свои предложения в Государственную Думу», - сказал Владимир Илюхин.



Губернатор напомнил, что по факту инцидента с каретой «скорой помощи», произошедшего накануне на Камчатке, ведет проверку Следственное управление Следственного комитета России по Камчатскому краю. Кроме того, внутреннюю проверку в службе «скорой помощи» ведет Министерство здравоохранения Камчатского края.



«Инцидент шокирующий, и я хочу сказать всем спасибо за внимание к этой проблеме и неравнодушное отношение к таким вопиющим случаям. Здесь должна быть дана профессиональная оценка действий всех участников этого происшествия. Компетентные органы этим уже занимаются. Случай резонансный, но я хочу всех призвать дождаться выводов экспертов. Безусловно, наказание за подобное поведение людей должно быть иным, но в то же время, в сетях сейчас идет настоящая травля. Я просто прошу всех быть благоразумными», - подчеркнул глава региона.



Напомним, что вечером 10 января на подъезде к дому по ул. Циолковского, д. 30 в Петропавловске-Камчатском машине скорой помощи, ехавшей к 21-летнему пациенту, у которого остановилось дыхание, перекрыл дорогу легковой автомобиль. Со слов медиков, на просьбы освободить проезд водитель не реагировал. Затем пассажир автомобиля вышел из салона и стал проявлять агрессию к бригаде: угрожал, препятствовал движению автомобиля. Машина скорой помощи не могла проехать дальше в течение 10 минут. Добравшись до места вызова, врачи констатировали смерть пациента.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Камчатского края.