Срочно в номер: губернатор Камчатского края предлагает ужесточить наказание за препятствование работе экстренных служб

13.01.2017 21:46:51 (GMT+12)
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин предлагает ужесточить административное наказание за препятствование оказанию медицинской помощи сотрудниками медицинских организаций, а также работе других экстренных служб.
«Ежегодно на Камчатке фиксируют порядка 35-40 обращений медработников в органы полиции в связи с препятствием к оказанию медицинской помощи или угрозе их жизни. Сегодня за препятствие работе медиков административный кодекс предусматривает штраф в 500 рублей. Мы предлагаем внести изменения в кодекс, значительно ужесточив ответственность для тех, кто мешает или препятствует работе бригад «скорой помощи» и других экстренных служб. В ближайшие дни Правительство Камчатского края направит свои предложения в Государственную Думу», - сказал Владимир Илюхин.
Губернатор напомнил, что по факту инцидента с каретой «скорой помощи», произошедшего накануне на Камчатке, ведет проверку Следственное управление Следственного комитета России по Камчатскому краю. Кроме того, внутреннюю проверку в службе «скорой помощи» ведет Министерство здравоохранения Камчатского края.
«Инцидент шокирующий, и я хочу сказать всем спасибо за внимание к этой проблеме и неравнодушное отношение к таким вопиющим случаям. Здесь должна быть дана профессиональная оценка действий всех участников этого происшествия. Компетентные органы этим уже занимаются. Случай резонансный, но я хочу всех призвать дождаться выводов экспертов. Безусловно, наказание за подобное поведение людей должно быть иным, но в то же время, в сетях сейчас идет настоящая травля. Я просто прошу всех быть благоразумными», - подчеркнул глава региона.
Напомним, что вечером 10 января на подъезде к дому по ул. Циолковского, д. 30 в Петропавловске-Камчатском машине скорой помощи, ехавшей к 21-летнему пациенту, у которого остановилось дыхание, перекрыл дорогу легковой автомобиль. Со слов медиков, на просьбы освободить проезд водитель не реагировал. Затем пассажир автомобиля вышел из салона и стал проявлять агрессию к бригаде: угрожал, препятствовал движению автомобиля. Машина скорой помощи не могла проехать дальше в течение 10 минут. Добравшись до места вызова, врачи констатировали смерть пациента.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+