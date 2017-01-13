Председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов прокомментировал инцидент, произошедший с бригадой скорой помощи в Петропавловске-Камчатском

13.01.2017 20:33:37 (GMT+12)

Комментарий Председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья (фракция «Единая Россия») Дмитрия Морозова в связи с инцидентом, произошедшим с бригадой скорой помощи в Петропавловске-Камчатском:



Безусловно, в ходе сегодняшнего заседания комитета Госдумы по охране здоровья мы обсудим вопиющий случай, который произошел на Камчатке. Как минимум направим запрос в соответствующие органы. В ходе одного из прошлых заседаний комитета Госдумы по охране здоровья мы обсуждали права и обязанности врачей, случаи нападения на них. Этот вопрос находится в плоскости нравственности общества. Тут двух мнений быть не может – очень жаль, что за блокировку проезда транспортного средства с проблесковыми маячками сегодня можно наложить лишь административный штраф в размере 500 рублей или лишить права управления транспортным средством на срок до трех месяцев. Это немного для того, чтобы наказать водителя из-за которого, по большому счету, на Камчатке погиб человек.



По моему мнению люди должны знать о тех, кто совершает такие поступки. На мой взгляд, это будет более весомо и значимо, нежели наказание рублем или исправительными работами, потому что отработал – и свободен. А когда весь район знает о том, что подобный поступок совершил конкретный человек, это очень многих остановит.



Нам необходимо подумать еще и об общественном порицании. Эта информация должна быть открыта, в обществе должно накопиться неприятие подобных поступков, и тогда мы продвинемся вперед и избежим подобного в будущем.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

