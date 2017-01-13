Срочно в номер: минздрав Камчатки проверяет работу скорой помощи после смерти 21-летнего мужчины

13.01.2017 19:18:57 (GMT+12)
Министерство здравоохранения Камчатского края проводит внутреннюю проверку работы службы скорой помощи после инцидента, произошедшего 11 января в Петропавловске- Камчатском. Тогда, спешащей на вызов карете скорой помощи дорогу преградил легковой автомобиль, в итоге мужчина, к которому спешили медики, скончался.
"Внутреннюю проверку в службе скорой помощи ведет Министерство здравоохранения Камчатского края. Инцидент шокирующий, и я хочу сказать всем - спасибо за внимание к этой проблеме и неравнодушное отношение к таким вопиющим случаям. Здесь должна быть дана профессиональная оценка действий всех участников этого происшествия. Компетентные органы этим уже занимаются", - привела слова губернатора Камчатского края Владимира Илюхина его пресс-служба.
Кроме того, Владимир Илюхин поручил правительству региона подготовить свои предложения в Госдуму об ужесточении административного наказания за препятствование работе экстренных служб.
"Сегодня за препятствие работе медиков административный кодекс предусматривает штраф в 500 рублей. Мы предлагаем внести изменения в кодекс, значительно ужесточив ответственность для тех, кто мешает или препятствует работе бригад скорой помощи и других экстренных служб. В ближайшие дни правительство Камчатского края направит свои предложения в Госдуму", - сказал Илюхин.
По данным правительства края, только в 2016 году на полуострове зафиксировано порядка 35-40 обращений от медработников в полицию с заявлениями о препятствовании граждан оказанию медицинской помощи или угрозе жизням врачей.
ТРАВЛЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ
Между тем, в социальных сетях на Камчатке началась настоящая травля, как оказалось, супружеской пары, которая была в иномарке, не уступившей дорогу скорой помощи. В группах распространяются так называемые "фотожабы" на основе фотографий мужчины и женщины, взятых с их страниц в соцсетях. На некоторых указаны и места их работы.
"Случай резонансный, но я хочу всех призвать дождаться выводов экспертов. Безусловно, наказание за подобное поведение людей должно быть иным, но, в то же время, в сетях сейчас идет настоящая травля. Я просто прошу всех быть благоразумными", - заявил Илюхин.
Ранее ТАСС сообщал, что 10 января поздно вечером водитель иномарки не пропустила спешившую на экстренный вызов скорую помощь в Петропавловске-Камчатском. Она и ее спутник перегородили проезд в одном из дворов на улице Циолковского почти на 10 минут. В результате пациент, 21-летний молодой человек, к которому торопились медики, скончался. Доследственную проверку по факту смерти мужчины проводит и следственное управление СК РФ по Камчатскому краю.
(ТАСС).
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