Срочно в номер: СК возбудил уголовное дело по факту смерти жителя Камчатки, к которому не успела скорая

13.01.2017 19:17:12 (GMT+12)
Уголовное дело возбуждено по факту смерти 21-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, к которому не успела скорая помощь. Об этом сегодня сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю Елена Матафонова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Дело возбуждено по факту несвоевременного оказания неотложной медицинской помощи 21-летнему жителю Петропавловска-Камчатского, который скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи", - сказала Матафонова.
Она уточнила, что, со слов медицинского персонала бригады скорой медицинской помощи, своевременно оказать помощь мужчине им помешал автомобиль под управлением женщины, препятствующий проезду медбригады.
"Установлены личности находившихся в легковом автомобиле лиц, препятствующих проезду машины скорой медицинской помощи, которые в ближайшее время будут допрошены следователями. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям лиц, препятствовавших проезду автомобиля неотложки, также будет выясняться, есть ли причинно-следственная связь смерти мужчины с произошедшим дорожным инцидентом и полнота и своевременность действий медицинского персонала", - сказала представитель следствия.
10 января поздно вечером водитель иномарки не пропустила на экстренный вызов скорую помощь в Петропавловске-Камчатском. Она и ее спутник перегородили проезд в одном из дворов на улице Циолковского почти на 10 минут. В результате пациент, 21-летний молодой человек, к которому торопились медики, скончался.
(ТАСС).
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