Срочно в номер: в Сети требуют посадить автоледи, не пропустившую скорую на Камчатке‍

13.01.2017 19:15:15 (GMT+12)
●РИА Новости. Интернет-пользователи разместили на сайте Change.org петицию с требованием привлечь к уголовной ответственности водителя и пассажира иномарки, не пропускавших скорую помощь к умирающему пациенту на Камчатке.
РИА Новости
●Аргументы и Факты. Интернет-пользователи просят посадить водителя, заблокировавшего «скорую».
●ФедералПресс. Россияне требуют посадить автоледи, не пропустившую скорую к больному.
●Народные новости. Пользователи сети требуют посадить автоледи, которая не пропустила скорую на Камчатке.
●Телеканал 360°. В сети появилась петиция с требованием посадить не пропустивших скорую на Камчатке.
●Царьград. Такого в стране быть не должно - пользователи требуют посадить автоледи с Камчатки.
●Дни.ру. Преградившую дорогу скорой автохамку хотят посадить.
●Русская Планета. Интернет-пользователи требуют наказать не уступившего дорогу «скорой» водителя.
●РИА Новости. В сети требуют посадить автоледи, не пропустившую скорую на Камчатке.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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