Срочно в номер: в Сети требуют посадить автоледи, не пропустившую скорую на Камчатке‍

13.01.2017 19:15:15 (GMT+12)

●РИА Новости. Интернет-пользователи разместили на сайте Change.org петицию с требованием привлечь к уголовной ответственности водителя и пассажира иномарки, не пропускавших скорую помощь к умирающему пациенту на Камчатке.

РИА Новости



●Аргументы и Факты. Интернет-пользователи просят посадить водителя, заблокировавшего «скорую».



●ФедералПресс. Россияне требуют посадить автоледи, не пропустившую скорую к больному.



●Народные новости. Пользователи сети требуют посадить автоледи, которая не пропустила скорую на Камчатке.



●Телеканал 360°. В сети появилась петиция с требованием посадить не пропустивших скорую на Камчатке.



●Царьград. Такого в стране быть не должно - пользователи требуют посадить автоледи с Камчатки.



●Дни.ру. Преградившую дорогу скорой автохамку хотят посадить.



●Русская Планета. Интернет-пользователи требуют наказать не уступившего дорогу «скорой» водителя.



●РИА Новости. В сети требуют посадить автоледи, не пропустившую скорую на Камчатке.



