Ищем свидетелей!

13.01.2017 16:58:16 (GMT+12)

12 января в 21:00 напротив дома №63 по проспекту Победы в г. Петропавловске-Камчатском, неизвестный водитель, управляя неизвестной автомашиной (предположительно внедорожник тёмного цвета, с установленной на передней части дугой и с запасным колесом на задней части), совершил наезд на 13-летнюю девочку.



Она переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу со стороны Автостанции на 10 км в сторону торгового центра «Десяточка», на разрешающий (зелёный) сигнал пешеходного светофора. Водитель, двигавшийся со стороны «Силуэта» в сторону 11 километра, совершив наезд, скрылся с места происшествия. Несовершеннолетней, получившей телесные повреждения, медики назначили амбулаторное лечение.



В настоящее время продолжается розыск водителя, скрывшегося с места ДТП. Водителей, двигавшихся в указанное время в районе места происшествия и имеющих видеорегистраторы, просят обратиться в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю по тел. 8(4152) 46-70-26, 46-92-02 или 02.



УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

