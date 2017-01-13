Лучшие по профессии

13.01.2017 16:55:03 (GMT+12)
15 января 2011 года на основании Указа Президента Российской Федерации от 27 сентября 2010 года № 1182 был создан Следственный комитет Российской Федерации.
Вот уже 6 лет ведомство действует как независимый федеральный государственный орган, осуществляя в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства.
Сегодня, по случаю дня образования Следственного комитета Российской Федерации в следственном управлении состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие руководители и сотрудники аппарата следственного управления, руководители и сотрудники территориальных следственных отделов.
Также на мероприятие приглашены воспитанники детских домов, учащиеся и представители общеобразовательных и художественных школ.
В праздничном выступлении руководитель следственного управления Александр Липало поблагодарил всех собравшихся сотрудников за работу, профессионализм и ответственное отношение к делу.
В ходе мероприятия отличившимся сотрудникам следственного управления объявлены приказы Председателя Следственного комитета Российской Федерации:
знаком отличия «Лучший следователь» награжден следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Елизово Калинина Наталья Николаевна;
старшему следователю следственного отдела по городу Петропавловск-Камчатский Чернявскому Василию Андреевичу объявлен приказ о присвоении первого специального звания сотрудника Следственного комитета Российской Федерации - лейтенант юстиции.
Сотрудники, показавшие высокие показатели в службе, поощрены правами руководителя следственного управления, им вручены Почетные грамоты следственного управления и объявлены Благодарности.
Кроме того, в ходе мероприятия объявлены итоги конкурса, посвященного Международному дню противодействия коррупции, состоявшегося в следственном управлении в декабре 2016 года.
Участие в конкурсе приняли дети сотрудников следственных отделов, учащиеся семи общеобразовательных и художественных школ Камчатского края, а также воспитанники КГБУ Камчатский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» и КГАОУ СЗ «Вилючинский социальный приют для детей».
В торжественной обстановке призеры конкурса награждены дипломами и памятными подарками.
Директорам учреждений, воспитанники которых приняли участие в конкурсе, руководителем следственного управления вручены Благодарственные письма.
Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления
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