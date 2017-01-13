На Камчатке становится популярнее оформление ДТП по «Европротоколу»

13.01.2017 16:50:41 (GMT+12)

В минувшем году на Камчатке зарегистрировано более 8500 ДТП с материальным ущербом. Некоторые водители оформили ДТП самостоятельно, заполнив бланк извещения о ДТП, так называемый «Европротокол».



Участники большей части «мелких» столкновений могут самостоятельно оформить ДТП по «Европротоколу» и отправляться в страховую компанию, минуя ГИБДД. Это позволяет экономить время и не создавать препятствия остальным участникам дорожного движения.

Первые действия водителя, попавшего в ДТП, это: немедленно остановить автомобиль, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. При этом нельзя перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. Далее нужно оценить обстановку детально.



Самостоятельно оформить происшествие водители смогут, если в ДТП участвовало не более двух транспортных средств (включая прицепы к ним), оба застрахованы по ОСАГО, ущерб причинен только этим ТС, нет пострадавших, и обстоятельства не вызывают разногласий у водителей. Еще один важный момент – в большинстве регионов, в том числе на Камчатке, сумма ущерба потерпевшего не должна превышать 50000 рублей. Если после проведения оценки ущерб окажется больше и страховая компания откажет в выплате по «Европротоколу», можно обратиться в ГИБДД и вернуться к страховщику со справкой о ДТП, которую составит инспектор.



Участникам аварии важно не забыть зафиксировать положение автомобилей и предметов, имеющих отношение к ДТП, в том числе, с помощью фотовидеосъемки. В помощь водителям в некоторых страховых компаниях начали работать «аварийные комиссары», которые помогают правильно заполнить извещение о ДТП («Европротокол»).

При наличии каких-либо сомнений или разногласий следует позвонить в дежурную часть ГИБДД (телефон в Петропавловске-Камчатском 46-92-02). Сотрудник полиции уточнит обстоятельства и подскажет, как действовать дальше. Если в ДТП есть пострадавшие люди, обратиться в полицию – обязанность водителя.

Подробная пошаговая инструкция для участников ДТП размещена на официальном сайте Госавтоинспекции по адресу www.gibdd.ru/assistant/dtp.



УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

