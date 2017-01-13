Житель Петропавловска-Камчатского попался на уловку телефонного мошенника

13.01.2017 15:42:50 (GMT+12)

В полицию обратился 48-летний мужчина. Он нашел объявление о вакансии водителя в администрации Петропавловска-Камчатского на «Avito.ru» и позвонил по указанному телефону.

Представившийся сотрудником мэрии мужчина пригласил гражданина на собеседование и составление анкеты. Также он сказал, что необходимо оплатить медкомиссию. По пути в городскую администрацию соискатель зашел в торговый центр и посредством банкомата перевел на указанные ему абонентские счета сотовых телефонов в общей сложности шесть тысяч пятьсот рублей. После этого связь с чиновником пропала, а информация о вакансии на сайте была удалена.

По данному факту проводится проверка. Полицейские установили, что телефон, на который звонил потерпевший, зарегистрирован в Республике Башкортостан.

Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

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