Сколько верёвочке не виться...

13.01.2017 14:31:21 (GMT+12)
Один из злоумышленников, подозреваемый в краже в городе Армавир, на Камчатке, скрываясь от правосудия, похитил крупную сумму денег в увеселительном заведении.
Накануне сотрудники елизовского уголовного розыска задержали 25-летнего жителя Алтайского края. Являясь подозреваемым в совершении умышленного уничтожения имущества на полуострове и находясь под подпиской о невыезде, он игнорировал законные требования дознавателя о явке, в связи с чем был объявлен в розыск.
В Палане полицейские задержали 28-летнего местного жителя, он также скрывался от правоохранительных органов, являясь подозреваемым в краже с проникновением в чужое жилище.
В настоящее время данные граждане находятся в изоляторах временного содержания. Рассматривается вопрос об изменении им меры пресечения, связанной с лишением свободы.
В Петропавловске-Камчатском в торговом центре оперативники задержали 43-летнего мужчину по подозрению в совершении кражи 100 тысяч рублей в одном из баров краевой столицы. В ходе проверки выяснилось, что злоумышленник, неоднократно менявший фамилию, объявлен в розыск следователем из г. Армавир, где в отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении кражи в особо крупном размере.
Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. В скором времени он будет этапирован инициатору розыска, куда также направят материалы уголовного дела, возбужденного по факту кражи в нашем городе.
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
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