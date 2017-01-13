Неотвратимость наказания

13.01.2017 14:28:06 (GMT+12)



9 января в полицию о том, что стала жертвой грабителя, заявила 60-летняя пенсионерка. Женщина сняла деньги в банкомате на ул. Лукашевского, а когда выходила из кредитного учреждения уронила наличные, которые не успела убрать в кошелек. Случайный прохожий вызвался помочь женщине, однако, подняв несколько купюр, убежал. Ущерб составил 21 тысячу рублей. Полицейские установили личность злоумышленника, которым оказался ранее судимый за кражу 30-летний житель краевой столицы. В рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» он находится под подпиской о невыезде. Похищенные деньги, по словам самого подозреваемого, он потратил на покупку спиртного.



Кроме того городские сыщики раскрыли кражу 100 тысяч рублей, совершенную накануне нового года. Деньги были похищены из кухни ночного кафе на пр. Циолковского. Из объяснений работников кафе следовало, что они взяли на испытательный срок на должность повара приезжего мужчину. После его ухода обнаружили пропажу наличных. По факту хищения было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Места проживания стажера, который на следующий день на работу не вышел, работники кафе не знали. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Злоумышленником оказался 43-летний приезжий из г. Ростова-на-Дону. Подозреваемый, признавшийся в содеянном, находится в изоляторе временного содержания.



Оперативники установили, кто в мае прошлого года похитил с прилавка магазина на пр. Победы сотовый телефон стоимостью 30 тысяч рублей. Накануне сыщики задержали 43-летнего не имеющего постоянного места жительства злоумышленника, подозреваемого в совершении квартирной кражи. В ходе дальнейшей работы с задержанным сотрудники уголовного розыска установили, что именно он причастен к совершению еще одного краже в торговой точке.



В рамках возбужденных уголовных дел подозреваемый арестован, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении двух преступлений.

Расследование уголовных дел продолжается.



Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

