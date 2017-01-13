На конечной Северо-Востока из-за брошенных автомобилей затруднен проезд для общественного транспорта

13.01.2017 13:10:36 (GMT+12)
Как сообщили в МАУ «Управление пассажирского транспорта», муниципальные автобусы доходят до конечной остановки, однако места для маневров там практически нет: разворотная площадка конечной остановки на Севере-Востоке сплошь заставлена автомобилями. С самого утра и до настоящего времени снегоочистительная техника работает там совместно с сотрудниками ГИБДД, которые проводят розыск владельцев автомобилей, мешающих уборке снега и проезду общественного транспорта.
В Управлении добавили, что по остальным направлениям автобусы двигаются без сбоев. В настоящее время на линии работает 172 единицы общественного транспорта: транспорт движется по «красной линии», доезжает до конечных остановок, обеспечен проезд в пригородные поселки. Однако, в связи с непрекращающимися осадками и ограниченной видимостью, на некоторых маршрутах общественного транспорта наблюдаются отклонения от графика.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Фото с сайта pkgo.ru
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