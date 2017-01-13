На дорогах Петропавловска работает более 100 единиц снегоочистительной техники

13.01.2017 13:08:12 (GMT+12)
Минувшей ночью на расчистку города от снежных заносов было направлено порядка 116 единиц специализированной техники различного назначения. Основные силы подрядчиков были брошены на расширение центральных дорог и подъездов к объектам соц.сферы, а также на вывоз снега. За прошедшие сутки с главных дорог, перекрестков и внутриквартальных трасс было вывезено более восьми тысяч кубометров снега.
С утра пятницы, 13 января, на дорогах краевого центра трудится около ста единиц техники. Особое внимание подрядчиков уделено расширению проезжей части, расчистке «карманов» автобусных остановок. Для борьбы с гололедом задействованы все пескоразбрасывающие машины, находящиеся в парке предприятия МУП «Спецдорремстрой». 16 «посыпалок» курсируют по городу, обрабатывая песко-соляной смесью спуски и подъемы, перекрестки и другие участки дорог.
Помимо тяжелой техники, в расчистке города также задействован и ручной труд дорожных рабочих. Бригады предприятия МУПа вручную расчищают подходы к пешеходным переходам, тротуары, лестницы. В течение дня работы по снегоочистке Петропавловска будут продолжаться в усиленном режиме.
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