Латентное преступление

13.01.2017 12:26:16 (GMT+12)
Сотрудники уголовного розыска, получив оперативную информацию, зарегистрировали рапорт об обнаружении признаков преступления и провели предварительную проверку.
Заявление поступило от 39-летнего елизовчанина лишь накануне, после того как к нему пришли сотрудники уголовного розыска, хотя телефон его «хороший» знакомый обманом похитил еще в октябре прошлого года.
Вечером 25 октября в квартире на ул. Лесная собралась компания друзей. Одним из гостей был 28-летний неработающий, именно он попросил у 39-летнего хозяина квартиры сотовый, сказав, что ему нужно позвонить. Спустя полчаса гость пропал вместе с телефоном. В течение нескольких месяцев его владелец уговаривал товарища вернуть имущество и в правоохранительные органы не обращался. Злоумышленник, обещавший вернуть средство связи, продал сотовый и потратил деньги.
В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого, давшего явку с повинной, уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
«В юридической терминологии есть понятие – латентный, то есть скрытый. Это преступление как раз относиться к этой категории (о его совершении официально не заявляли). Выявление такого рода нарушений закона является одной из составляющих оперативной работы сотрудников уголовного розыска и носит профилактический характер. Думаю, ни для кого не секрет, что безнаказанность приводит к совершению новых противоправных деяний, причем, как показывает практика, каждое следующее нарушение закона, будет более серьезным. Это особенно актуально при формировании личности несовершеннолетних. Подросток обидел своего одноклассника, а родители всецело на стороне родного ребенка… Молодой человек пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, а мама сделала вид, что не заметила этого… Все начинается с малого. Конечно, нельзя утверждать, что так происходит всегда. При этом в подобных ситуациях взрослым просто необходимо принять меры реагирования: поругать, разъяснить, убедить, просто сказать ребенку, что очень расстроен его поведением.
Нельзя не обратить внимания на поведение самого потерпевшего, который в первую очередь должен быть заинтересован в том, чтобы вернуть похищенное. Раскрыть имущественное преступление по горячим следам позволяет вернуть вещи законному владельцу, в то время как любая отсрочка играет на руку преступнику, давая ему возможность сбыть похищенное, уехать, спрятаться, скрываясь от правосудия. Тем, кто стал жертвой преступления, я бы посоветовал сразу обращаться в органы внутренних дел: позвонить, обратиться к полицейским на улице, прийти в ближайший отдел» - так прокомментировал ситуацию начальник Управления уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю подполковник полиции Александр Колесников.
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
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