На дорогах Петропавловска работает более 100 единиц снегоочистительной техники

13.01.2017 11:34:41 (GMT+12)

На дорогах Петропавловска работает более 100 единиц снегоочистительной техники

Минувшей ночью на расчистку города от снежных заносов было направлено порядка 116 единиц специализированной техники различного назначения. Основные силы подрядчиков были брошены на расширение центральных дорог и подъездов к объектам соц.сферы, а также на вывоз снега. За прошедшие сутки с главных дорог, перекрестков и внутриквартальных трасс было вывезено более восьми тысяч кубометров снега.  

С утра пятницы, 13 января, на дорогах краевого центра трудится около ста единиц техники. Особое внимание подрядчиков уделено расширению проезжей части, расчистке «карманов» автобусных остановок. Для борьбы с гололедом задействованы все пескоразбрасывающие машины, находящиеся в парке предприятия МУП «Спецдорремстрой». 16 «посыпалок» курсируют по городу, обрабатывая песко-соляной смесью спуски и подъемы, перекрестки и другие участки дорог.

Помимо тяжелой техники, в расчистке города также задействован и ручной труд дорожных рабочих. Бригады предприятия МУПа вручную расчищают подходы к пешеходным переходам, тротуары, лестницы. В течение дня работы по снегоочистке Петропавловска будут продолжаться в усиленном режиме.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

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