На конечной остановке Северо-Востока из-за брошенных автомобилей затруднен проезд для общественного транспорта

13.01.2017 11:34:41 (GMT+12)

Как сообщили в МАУ «Управление пассажирского транспорта», муниципальные автобусы доходят до конечной остановки, однако места для маневров там практически нет: разворотная площадка конечной остановки на Севере-Востоке сплошь заставлена автомобилями. С самого утра и до настоящего времени снегоочистительная техника работает там совместно с сотрудниками ГИБДД, которые проводят розыск владельцев автомобилей, мешающих уборке снега и проезду общественного транспорта.



В Управлении добавили, что по остальным направлениям автобусы двигаются без сбоев. В настоящее время на линии работает 172 единицы общественного транспорта: транспорт движется по «красной линии», доезжает до конечных остановок, обеспечен проезд в пригородные поселки. Однако, в связи с непрекращающимися осадками и ограниченной видимостью, на некоторых маршрутах общественного транспорта наблюдаются отклонения от графика.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.