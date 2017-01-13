Более 20 детей с ограниченными возможностями здоровья получили новогодние поздравления и подарки в рамках ежегодной акции «Особая забота»

13.01.2017 11:34:42 (GMT+12)

Активисты Городского Совета старшеклассников в рамках акции «Особая забота» поздравили более 20 детей с ограниченными возможностями здоровья с праздниками - Новым годом и Рождеством.



Волонтеры подготовили для детей небольшую развлекательную программу, а главные герои праздника - Дед Мороз и Снегурочка, подарили ребятам сладкие подарки, развивающие, творческие наборы и настольные игры.



Акция «Особая забота» проходит в Петропавловске ежегодно. Её цель – оказание помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья, а также создание условий для их социализации. Ребята с нетерпением ждут в гости Деда Мороза и Снегурочку, готовят для них стихи и песни.



Акция проводится при поддержке Управления образования администрации Петропавловска, Дома детского творчества «Юность» и спонсорской помощи. Городской Совет старшеклассников выражает искреннюю благодарность всем, кто неравнодушен к этой акции и помогает в ее проведении на протяжении многих лет.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.