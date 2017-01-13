2017 год в России объявлен Годом гражданской обороны

13.01.2017 11:34:42 (GMT+12)

2017 год в системе МЧС России объявлен Годом гражданской обороны.



Объявить 2017-й Годом гражданской обороны предложил Центральный совет ветеранов МЧС России. Руководство министерства поддержало инициативу, соответствующий приказ подписал глава ведомства Владимир Пучков.



Год гражданской обороны объявлен с целью дальнейшего формирования единых подходов к организации и ведению гражданской обороны на территории Российской Федерации, повышения её роли в обществе, а также в связи с 85-й годовщиной со дня образования гражданской обороны России, которая будет широко отмечаться 4 октября 2017 года.



МЧС России продолжает совершенствовать структуру гражданской обороны (ГО), целенаправленно внедряет новый формат повышения готовности служб ГО и заинтересовано в более активном участии граждан. Все навыки, полученные в рамках мероприятий по ГО, помогут людям справляться с непростыми ситуациями.



Во всех подразделениях МЧС России, в том числе в образовательных учреждениях, разработаны планы мероприятий гражданской обороны, направленных, прежде всего, на понимание населением задач гражданской обороны и приобретение навыков защиты от угроз природного и техногенного характера.



Специалисты МЧС России приложат максимум усилий, чтобы разъяснить, что такое гражданская оборона, какими знаниями и умениями должен и обязан владеть каждый гражданин Российской Федерации.

В рамках Года гражданской обороны на Камчатке специалисты «чрезвычайного» ведомства организуют для школьников и студентов, сотрудников различных организаций занятия, встречи, экскурсии в подразделениях МЧС России, тренировки и соревнования, показные занятия.



Часть занятий спасатели планируют провести в защитных сооружениях города. В ходе специальных уроков спасатели и пожарные расскажут школьникам и студентам об истории создания гражданской обороны в России и в мире, о ее функциях и основных задачах.



Кроме этого, специалисты напомнят слушателям о правилах безопасного поведения при возникновении различных экстремальных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе о действиях в случае выброса в окружающую среду химических и биологически опасных веществ, используемых в быту и промышленности, а также в случае землетрясений. В пожарных частях, поисково-спасательных отрядах, в Камчатском спасательном центре МЧС России, в Камчатском учебно-методическом центре по ГО и ЧС в течение всего года будут проходить дни открытых дверей.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.