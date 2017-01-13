В рамках акции «Чужих детей не бывает» в Петропавловске состоялось праздничное мероприятие

13.01.2017 11:34:42 (GMT+12)
Новогоднее гулянье у елки состоялось в Петропавловске в минувшие выходные на площади проспекта Победы, 1. Организаторами акции выступил общественный совет 8 округа и депутат Городской Думы Андрей Воровский, при поддержке городского Молодежного парламента совместно с коллегами из Молодежного правительства Камчатского края.
Ведущие мероприятия - участники студии торжеств «Комильфо» подготовили для детей округа веселые конкурсы, розыгрыши и представления. И, конечно же, все ребята получили вкусные новогодние подарки.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в информационном отделе аппарата Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
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