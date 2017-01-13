Руководитель управляющей компании оштрафован за долги жильцов

13.01.2017 11:34:43 (GMT+12)

Административный штраф в размере 50 000 рублей наложен на руководителя одной из управляющих компаний города Вилючинск. Об этом сообщили в Государственной жилищной инспекции Камчатского края.



Там отметили, что была проведена внеплановая проверка соблюдения лицензионных требований при осуществлении управления многоквартирным домом.



«В соответствии с действующим жилищным законодательством на управляющие компании возлагаются не только обязательства по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества дома, но и ведение претензионной и исковой работы с должниками. Однако, подобная работа проводится не всегда и не везде», - отметили в жилищной инспекции.



В ходе проверки было установлено, что управляющая компания не ведет претензионную-исковую работу: из 74 жилых помещений в доме долги по оплате за жилье свыше 3 месяцев имеют 16 квартир, из них у 7 квартир период задолженности составляет больше года.



Жилищная инспекция Камчатского края, изучив деятельность УК в данном направлении, расценила ее действия как ненадлежащее ведение претензионной работы.



Мировой суд Вилючинского городского округа согласился с доводами Жилищной инспекции, и назначил генеральному директору наказание в виде штрафа. Руководитель управляющей компании должен будет оплатить штраф из собственных средств.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.