Руководитель управляющей компании оштрафован за долги жильцов

13.01.2017 11:34:43 (GMT+12)
Административный штраф в размере 50 000 рублей наложен на руководителя одной из управляющих компаний города Вилючинск. Об этом сообщили в Государственной жилищной инспекции Камчатского края.
Там отметили, что была проведена внеплановая проверка соблюдения лицензионных требований при осуществлении управления многоквартирным домом.
«В соответствии с действующим жилищным законодательством на управляющие компании возлагаются не только обязательства по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества дома, но и ведение претензионной и исковой работы с должниками. Однако, подобная работа проводится не всегда и не везде», - отметили в жилищной инспекции.
В ходе проверки было установлено, что управляющая компания не ведет претензионную-исковую работу: из 74 жилых помещений в доме долги по оплате за жилье свыше 3 месяцев имеют 16 квартир, из них у 7 квартир период задолженности составляет больше года.
Жилищная инспекция Камчатского края, изучив деятельность УК в данном направлении, расценила ее действия как ненадлежащее ведение претензионной работы.
Мировой суд Вилючинского городского округа согласился с доводами Жилищной инспекции, и назначил генеральному директору наказание в виде штрафа. Руководитель управляющей компании должен будет оплатить штраф из собственных средств.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+