Школьные команды по волейболу Камчатки разыграли призы регионального этапа всероссийской Спартакиады

13.01.2017 11:34:43 (GMT+12)

На Камчатке подведены итоги регионального этапа соревнований по волейболу в рамках Спартакиады Министерства образования и науки Российской Федерации. В турнире приняли участие более 160 юных спортсменов из числа учащихся общеобразовательных организаций края.



«За право стать победителем боролись 8 команд юношей и девушек из Петропавловска-Камчатского, Усть-Камчатского и Мильковского районов», - сказали в министерстве образования и науки Камчатского края.



По итогам проведённых встреч победу среди юношей одержала команда Мильковской средней школы № 2. Среди девушек победителем стала команда средней школы № 27 Петропавловска-Камчатского. Лучшими игроками регионального этапа соревнований по волейболу стали Даниил Акалупин, Максим Гусев, Ксения Митя и Екатерина Долматова.



Команды награждены кубками и дипломами, игроки отмечены медалями и грамотами.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.