Внимание, розыск!

13.01.2017 11:28:41 (GMT+12)
Родькина Светлана Николаевна в конце апреля уехала из п. Оссора в Петропавловск-Камчатский вместе с малолетней дочерью. Последний раз выходила на телефонную связь с родственниками 31.12.2016. Заявление об утрате родственной связи поступило от матери накануне, 12.01.2017.
Граждан, обладающих информацией о местонахождении девушки, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (4152)-27-11-02, (Дежурная часть УМВД России по Камчатскому краю), 42-44-01 (Дежурная часть УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому) 42-42-12 (Отдел уголовного розыска УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому) или 02.
Если это объявление услышит разыскиваемая, пусть сразу выйдет на связь с родственниками.
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
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