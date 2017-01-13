Камчатский гороскоп, 13 - 15 января

13.01.2017 11:24:07 (GMT+12)

Прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА:



В пятницу возрастет необходимость стабильности и четкой стратегии. В этот день не нужно менять план действий или выбранную роль. Выбрав то или иное направление, стоит его неукоснительно придерживаться, лишь в этом случае можно надеяться на нескорый, но качественный результат. Не стоит допускать излишнего панибратства с коллегами, подчиненными или партнерами, а в семье будет полезна умеренная строгость, особенно в воспитании детей.



Суббота располагает к открытости и дружелюбию, создает условия для ровного позитивного настроя, стабильного распределения ролей, гармоничного взаимодействия с внешней средой. Реализуются планы и расчеты, что не помешает случаться приятным сюрпризам. Ожидаются взаимопонимание и лояльность между представителями разных поколений, профессий, национальностей, социальных слоев.



В воскресенье личные счеты отходят на второй план. Хороший день для развлечений, коллективных встреч, участия в мероприятиях, для посещения транспортных узлов, концертных залов, распродаж, презентаций, увеселительных заведений, стадионов, выставочных и торговых центров, других многолюдных мест.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Флотская.



Рейтинг дней – 4-.



Дни благоприятны для жителей улиц Нагорной Слободки, Невельского, Пограничной, Владивостокской, Вольского, Уссурийского переулка, районов Сероглазка, 11 (в краевом центре), Таежной (в Елизове), села Паратунка, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.