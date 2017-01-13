Камчатский гороскоп, 13 - 15 января

13.01.2017 11:24:07 (GMT+12)
Прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА:
В пятницу возрастет необходимость стабильности и четкой стратегии. В этот день не нужно менять план действий или выбранную роль. Выбрав то или иное направление, стоит его неукоснительно придерживаться, лишь в этом случае можно надеяться на нескорый, но качественный результат. Не стоит допускать излишнего панибратства с коллегами, подчиненными или партнерами, а в семье будет полезна умеренная строгость, особенно в воспитании детей.
Суббота располагает к открытости и дружелюбию, создает условия для ровного позитивного настроя, стабильного распределения ролей, гармоничного взаимодействия с внешней средой. Реализуются планы и расчеты, что не помешает случаться приятным сюрпризам. Ожидаются взаимопонимание и лояльность между представителями разных поколений, профессий, национальностей, социальных слоев.
В воскресенье личные счеты отходят на второй план. Хороший день для развлечений, коллективных встреч, участия в мероприятиях, для посещения транспортных узлов, концертных залов, распродаж, презентаций, увеселительных заведений, стадионов, выставочных и торговых центров, других многолюдных мест.
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Флотская.
Рейтинг дней – 4-.
Дни благоприятны для жителей улиц Нагорной Слободки, Невельского, Пограничной, Владивостокской, Вольского, Уссурийского переулка, районов Сероглазка, 11 (в краевом центре), Таежной (в Елизове), села Паратунка, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+