Ещё ближе к людям

13.01.2017 11:14:15 (GMT+12)



Начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому подполковник полиции Олеся Аплеева выступилав прямом эфире «Радио Россия».Отвечая на вопросы ведущего Владимира Юрчука,руководительрассказала о том, какие государственные услуги в сфере миграции гражданам Российской Федерации предоставляются в электронном виде, как их получить и какая от этого польза.



Слушатели узнали, что, пройдя регистрацию на сайтеwww.gosuslugi.ru.Единого портала государственных и муниципальных услуг, можно получить следующие услуги:

- получение (замена) паспорта гражданина РФ;

- получение заграничного паспорта гражданина РФ (в том числе загранпаспорта нового поколения сроком действия до 10 лет);

- регистрация и снятие с регистрационного учета по месту жительства и по месту пребывания граждан Российской Федерации;

- предоставление адресно-справочной информации.



Для удобства аудитории гостья студии дала пошаговую инструкцию регистрации и создания «Личного кабинета» на Портале госуслуг и объяснила, что получить код активации для входа в электронный «личный кабинет» можно в офисах Ростелекома и Многофункциональных центрах.

«Зарегистрировавшись на Портале, можно получить подробную информацию о способе подачи заявки на получение государственной услуги, ее стоимости и порядке оплаты, сроках оказания госуслуги, основаниях для отказа в предоставлении госуслуги, перечне документов, необходимых для получения госуслуги, – уточнилаОлеся Николаевна в ходе выступления. - Таким образом, гражданам обеспечиваются более комфортные условия прохождения формальностей, связанных с получением государственных услуг в сфере миграции.Исключается ожидание в очереди, коррупционные риски и возможность неправомерного отказа в предоставлении государственной услуги».



На конечном этапе получения государственной услуги пользователю поступит сообщение о необходимости явки в соответствующее подразделение по вопросам миграции, где будет непосредственно предоставлена государственная услуга. Назначается удобная дата и время прибытия заявителя.

Получая услуги в электронном виде можно сократить свои расходы, получив скидку на оплату пошлины в размере 30%. Это нововведениедействует с 1 января 2017 года.Чтобы получить скидку необходимо подать заявление на услугу через Портал госуслуг. После чего необходимо выбрать безналичный способ для оплаты госпошлины.Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на любую госпошлину.



Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

