Срочно в номер: главный аэропорт Камчатки закрыт из-за метели

13.01.2017 11:19:03 (GMT+12)
Работа аэропорта Камчатки, приостановленная из- за метели, будет восстановлена к полудню по местному времени (03:00 мск). Там ведутся экстренные работы по расчистке взлетно-посадочной полосы, сообщила пресс-служба правительства края.
"Аэропорт закрыт ориентировочно до полудня. Сейчас наземные службы устраняют последствия обильного снегопада. Выпало много осадков. Спецтехника работала всю ночь. От состояния взлетно-посадочной полосы зависит безопасность полетов, поэтому службам нужно не просто убрать снег, но и устранить снежные валы, а также обеспечить требуемый коэффициент сцепления на всей длине ВПП", - говорится в сообщении.
Также ведется расчистка рулежных дорожек и мест стоянки, обработка их противогололедными реагентами. Сразу после открытия в аэропорту будут ждать рейсы из Москвы, Хабаровска и Владивостока, которые должны были прибыть 12 января, но были отправлены на запасные аэродромы в Хабаровск, Магадан и Южно-Сахалинск.
Работы по ликвидации последствий циклона ведутся и на автомобильных магистралях.
"Ночью в расчистке автомобильных трасс было задействовано более 160 единиц спецтехники: 116 убирали снег с магистральных улиц и внутриквартальных проездов в Петропавловске-Камчатском, свыше 40 работали на краевых дорогах и федеральной трассе Морпорт-Аэропорт. В настоящее время проезд обеспечен по всем основным дорогам края, ограничений на движение автотранспорта нет", - сообщили в министерстве транспорта региона.
Мощный циклон продолжает оказывать влияние на Камчатку. Атмосферный вихрь обрушился на регион вечером 11 января. Непогода будет оказывать влияние на Камчатку до 14 января включительно. Ожидается снег, временами усиление ветра. Ранее на полуострове была объявлена лавинная опасность.
(ТАСС).
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