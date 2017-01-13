Происшествия на дорогах края

13.01.2017 11:10:53 (GMT+12)
За прошедшие сутки на территории Камчатского края зарегистрировано 47 столкновений без пострадавших и одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
Выявлены четыре водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ещё один водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Выявлены пять пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлено две единицы техники. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещены семь граждан.
12 января в 17:00 напротив дома №18 по Госпитальному переулку в г. Петропавловске-Камчатском 38-летний житель краевой столицы, управляя автомобилем «БМВ-Х5», не выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожное покрытие, допустил выезд на полосу встречного движения и в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Тойота Корона» под управлением 33-летнего гражданина. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель «Тойоты», которому медики рекомендовали лечение по месту жительства, и его 34-летний пассажир, который был госпитализирован с травмами в травматологическое отделение камчатской краевой больницы.
УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю
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