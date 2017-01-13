Выгодное предложение

13.01.2017 11:07:29 (GMT+12)
19 января состоится аукцион по продаже заложенной арестованной квартиры на пр. Победы площадью 57,6 кв.м. Начальная цена продажи 2 млн. 393 тыс. рублей, а шаг аукциона составит 50 тыс. рублей. Задаток 100 тыс. рублей для участия в торгах необходимо внести на счет ТУ Росимущества не позднее 16 января.
В этот же день купить можно будет заложенные арестованные нежилые помещения площадью 29,3 кв.м. Они расположены на первом этаже в здании общежития на пр. 50 лет Октября, их начальная цена составляет 1,7 млн. рублей. Шаг аукциона равен 100 тыс. рублей, а задаток в 85 тыс. рублей принимается до 16 января.
20 января состоится аукцион по продаже заложенного арестованного магазина в Усть-Камчатске. Его площадь составляет 568,8 кв.м., а стартовая цена — 5 млн. 754 тыс. рублей. Шаг аукциона установлен в 100 тыс. рублей, а задаток в 200 тыс. рублей необходимо внести до 16 января.
24 января на реализацию выставлен арестованный автомобиль Suzuki Grand Vitara 2012 года выпуска стоимостью 950 тыс. рублей. Шаг аукциона и задаток составляют 30 тыс., последний принимается до 19 января.
25 января будет возможность приобрести машины Mazda Familia 1998 г.в. и SsangYong Actyon Sport 2011 г.в. Начальные цены транспортных средств составляют 119 и 510 тыс. рублей соответственно. Шаг аукциона и задаток по Mazda Familia равен 5 тыс., а по SsangYong Actyon Sport — 25 тыс. рублей. Деньги в полном объеме для участия в торгах необходимо перечислить в Росимущество к 19 января 2017 года.
Ознакомиться с предметом торгов и узнать дополнительную информацию можно по адресу нахождения объекта по предварительной записи по телефону отдела реализации Территориального Управления Росимущества 42-42-49 в рабочие дни.
Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю
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