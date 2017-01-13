Срочно в номер: глава комитета Госдумы по безопасности предлагает уголовно карать не пропускающих "скорую"

13.01.2017 05:46:35 (GMT+12)

Автомобилистов, не пропускающих машины скорой помощи, в случае тяжелых последствий следует наказывать в уголовном, а не административном порядке, а также пожизненно лишать водительских прав. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.



В настоящее время отказ водителя уступить дорогу следующей на вызов "скорой" попадает по действие статьи Кодекса об административных нарушениях. Водителю грозит штраф в размере 500 рублей или лишение прав на три месяца.



"Данные санкции не соответствует возможным последствиям, примером чего является случай, произошедший в Камчатском крае. За подобные нарушения с такими тяжелыми последствиями должна наступать уголовная ответственность с пожизненным лишением права управления транспортными средствами", - заявил Пискарев, которого цитирует его пресс- служба.



Он сообщил, что в Госдуме запланированы парламентские слушания по проблемам обеспечения безопасности дорожного движения. В ходе обсуждения проблем с экспертами депутаты намереваются "отыскать наиболее эффективные и разумные законодательные рычаги для повышения безопасности на дорогах России".



Вечером 10 января скорая помощь в Петропавловске- Камчатском ехала на вызов к 21-летнему мужчине, которому стало плохо. По данным станции скорой помощи, медики добрались до нужной улицы за три минуты, но дорогу им перекрыл автомобиль, за рулем которого была женщина. На просьбы бригады освободить дорогу водитель не реагировал, а пассажир автомобиля вышел из салона и стал угрожать, запрыгивал на капот. В результате машину скорой помощи пропустили только через 10 минут.



(ТАСС).