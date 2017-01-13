Доброе утро, Камчатка!

13.01.2017 05:44:32 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!



Сегодня пятница, 13 января 2017 года. По старому стилю — 31 декабря.



Отдание праздника Рождества Христова. Прп. Мелании Римляныни (439).



Свт. Петра Могилы, митр. Киевского (1646). Свт. Досифея исп., митр. Загребского (1945) (Серб.).



Сщмч. Михаила Березина пресвитера (1937); мч. Петра Троицкого (1938).



По мусульманскому календарю — 15 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 15 тевета 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День российской печати.



Щедрый вечер, Щедрец (праздник славян).



День святого Кнута в Швеции.



Лори (Индия).



13 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ



1830 Вышел первый номер «Литературной газеты».



«Литературная газета» — старейшее Российское периодическое издание, общественно-политический еженедельник. Ее первый номер вышел (1) 13 января 1830 года в Петербурге.



Газета была организована кружком литераторов при активном участии П.А. Вяземского и А.С. Пушкина. Издавалась в Петербурге, сначала выходила под редакцией Дельвига один раз в пять дней.



Газета пользовалась большой популярностью среди читателей, на ее страницах публиковались крупные и выдающиеся писатели России, а также переводы из произведений зарубежных авторов, таких как В.Скотт, Э.Гофман, Л.Тик, В.Гюго.



1858 Поступила в обращение первая российская почтовая марка.



Предшественниками российских марок считаются конверты городской почты Санкт-Петербурга, поступившие в обращение в 1845 году. Они назывались «штемпельные куверты», имели круглый штемпель, отмечавший уплату почтового сбора, и были первыми знаками почтовой оплаты в России. Петербургские конверты использовались также в Москве, Варшаве и Казани. В 1848 году появились конверты для иногородней почты.



В декабре 1857 года Почтовый департамент Российской империи издал циркуляр «О введении почтовых марок для всеобщего пользования». Первая российская почтовая марка поступила в обращение под Новый год, к (1) 13 января 1858 года. Она была маленькая - всего 2 х 2,7 сантиметра, ничем не примечательная, коричневого цвета с синим овальным центром, без зубцов.



Внутри синего овала помещался герб Российской империи белого цвета. Мелкие надписи, опоясывающие овал сообщали, что почтовая марка имеет ценность 10 копеек за лот (лот – это старинная русская мера веса равная примерно 12,8 грамма). Такая же надпись только более крупными буквами была у нижнего края марки.



1872 В России начала работу служба погоды.



Наблюдения за погодой можно встретить у многих древних авторов. Летописи, исторические свидетельства, саги, легенды помогают восстанавливать климат прошлого. Метеорологические наблюдения являлись и являются наиболее важным звеном гидрометеорологической службы всех стран.



10 апреля 1722 по указу Петра I в Санкт-Петербурге начались систематические наблюдения за погодой. В 1724 году была образована первая в России метеорологическая станция, а с декабря 1725 года при Академии наук стали проводиться наблюдения при помощи барометра и термометра.



В России в середине 19 века насчитывалось 50 метеорологических станций, а к концу века это была уже лучшая сеть в мире. В 1856 году был организован телеграфный сбор данных.



1874 В России принят Устав о воинской повинности.



1940 Завершился героический дрейф в льдах Арктики ледокола «Георгий Седов».



Ледокольный пароход «Георгий Седов» назван в честь русского полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова. В 1937 году научная экспедиция на «Георгии Седове» занималась исследовательскими работами в Карском море и в море Лаптевых в районе Ново-Сибирских островов.



22 июля корабль был в Карском море. Выполнив здесь план работ, экспедиция на «Георгии Седове» прошла в море Лаптевых, чтобы провести интенсивные гидрографические работы в районе Ново-Сибирских островов.



Программа исследований была почти закончена, когда пароход послали на помощь судам каравана, застрявшим в тяжёлых льдах юго-западной части моря Лаптевых. Здесь собралось несколько ледокольных пароходов, но их усилия были тщетны: наступала ранняя зима и пробитые ледоколами каналы быстро затягивались молодым льдом; закрыт был путь и на запад, через пролив Вилькицкого.



1945 Началась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция советских войск.



1953 В советских газетах вышло сообщение о раскрытии «заговора кремлевских врачей» (так называемое «дело врачей»).



«Дело врачей» – громкое уголовное дело в истории СССР против группы видных советских медиков, обвиняемых в заговоре и убийстве ряда советских лидеров. Эта антиеврейская акция, предпринятая властями в 1952 – начале 1953 годов, вошла в историю как одна из многочисленных провокаций диктаторского режима И.В. Сталина.



13 января 1953 года в газете «Правда» и других центральных советских газетах вышло сообщение ТАСС о «раскрытии заговора и аресте группы кремлевских врачей-вредителей» под заголовком «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей». В нем утверждалось, что советские органы безопасности раскрыли террористическую деятельность группы врачей, ставивших своей целью «путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза».



В сообщении говорилось, что по этому делу арестовано девять человек – профессора М.С. Вовси, М.Б. Коган, Б.Б. Коган, А.И. Фельдман, Я.Г. Этингер, А.М. Гринштейн, В.Н. Виноградов, П.И. Егоров, Г.И. Майоров, и что документальные данные, заключения медицинских экспертов и признания арестованных полностью подтвердили их вину. Арестованным врачам инкриминировалось, что они ставили ложные диагнозы, неправильным лечением губили пациентов. В частности, один из пунктов обвинения – отравление А.А. Жданова и А.С. Щербакова и попытка «вывести из строя» крупных советских военачальников – маршалов А.М. Василевского, И.С. Конева, Л.А. Говорова и др.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1763 Александр Ланжерон, русский военный деятель французского происхождения, граф.



1779 Елизавета Алексеевна, русская императрица, супруга Александра I.



1827 Николай Бекетов, русский физико-химик, академик.



1878 Василий Шульгин, русский политический деятель, монархист, публицист.



1895 Михаил Гориккер, советский военный деятель, генерал-майор технических войск.



1899 Лев Кулешов, советский кинорежиссер, стоявший у истоков советского киноискусства.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!