Камчатский метеокомментарий, 13 января

13.01.2017 05:42:23 (GMT+12)

В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было -5º, атмосферное давление 743 мм рт. ст., относительная влажность 80%.



Предварительный прогноз:



Утро: -5°, пасмурно, небольшой снег, ветер северный, северо-западный, 1 м/с, атмосферное давление 742 мм рт. ст., относительная влажность 97%.



День: -1°, пасмурно, снегопад, ветер восточный, 4 м/с, атмосферное давление 742 мм рт. ст., относительная влажность 98%.



Вечер: 0°, пасмурно, небольшой снег, ветер восточный, 3 м/с, атмосферное давление 741 мм рт. ст., относительная влажность 97%.



Геомагнитная обстановка: 9 — 12 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 12 — 24 часа — небольшие возмущения.



Долгота светового дня: 8’07’’ (+3”).



Луна: 98%, стареющая.



Сегодня - Васильев вечер.



Народ приметил: Щедрый вечер, Васильев вечер (накануне Васильева дня). Звались новогодние колядки "Авсень", "Таусень", "Усень". Раньше день святой Меланьи приходился на 31 декабря, поэтому с Маланьей связано понятие изобилья, больших приготовлений. Маланьины сборы, а народ подметил: "Наряжается, что Маланья на свадьбу", "Наварила, ровно на Маланы-шу свадьбу", "Деловая Маланья и к обедне с прялкой пришла", "Охала Маланья, что уехал Ананья. Охает и дед, что денег нет", "Знай попа, Маланья, носи чаще подаянья".



Отмечался не столько сам Васильев день, сколько его канун — Васильев вечер. Так как это щедрый вечер, то говорили: "Свинку да боровка для Васильева вечерка". Васильев вечер был весьма важным днем, считали, что святочные гаданья на Васильев вечер всегда сбывались и что в этот вечер, что бы по гаданию ни вышло, уж всегда так и случится. "Загадает девица красная под Василя — все сбудется, а что сбудется — не минуется".



Также на Васильев вечерок девушки и парни гадали на женихов и невест.



А еще говорили, что на Васильев вечер ведьмы скрадывают месяц из опасения, чтобы он не освещал их ночных прогулок с нечистыми духами.



Обряды на Васильев день — это варение каши, которое совершается до света; а когда поспевает каша, тогда, вынимая горшок из печи, хозяйка говорит: "Милости просим к нам во двор со своим добром", осматривали кашу. Худое предвещало, если треснул горшок или не был полон. Если каша красная, полная, то предвещала счастье всему дому и талантливую дочь. А каша мелкая, белая угрожала бедами.



Другой обряд — это засевание зерен. Дети, рассыпая зерна ярового хлеба, приговаривали: "Уроди, Боже, всякого жита по закрому, что по закрому, да по великому, а и стало бы жита на весь мир крещеный». Старая женщина в доме собирала эти зерна, и хранили их до посева. Также дети ходили перед обеднею по домам сеять из рукава, другие из мешка разные зерна, певали засевальные песни. Еще один обряд — это хождение по домам, ходили в Васильев вечер под окна сбирать пироги и свиные ноги. Подходя к окнам, толпа причитывала: "Кишку да ножки в верхнее окошко".



Были и приметы: "Васильева ночь звездиста — к урожаю ягод", "Если в эту ночь ветер дует с юга — "год будет жарким и благополучным, с запада — к изобилью молока и рыбы, с востока — жди урожая фруктов". И еще — на Васильев вечер день прибывает более чем на полчаса — на 40 минут.



А еще на Васильев вечер ведьмы крадут месяц, чтобы он не освещал их ночных прогулок с нечистыми духами.



Если в эту ночь ветер дует с юга - год будет жаркий и благополучный, а с запада - к изобилию молока и рыбы, с востока - урожай фруктов.



Именины у Меланьи. Меланья, с греческого, - "черная".



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 13 января, 4.45 (кмч).



