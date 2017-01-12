Срочно в номер: глава профильного комитета Госдумы считает недостаточным наказание за препятствия "скорой" в Петропавловске-Камчатском

12.01.2017 22:27:09 (GMT+12)

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов ("Единая Россия") считает недостаточным возможное наказание для водителя, заблокировавшего проезд для машины скорой помощи на Камчатке, в результате чего умер ждавший медиков пациент.



"Тут двух мнений быть не может - очень жаль, что за блокировку проезда транспортного средства с проблесковыми маячками сегодня можно наложить лишь административный штраф в размере 500 рублей или лишить права управления транспортным средством на срок до трех месяцев. Это немного для того, чтобы наказать водителя, из-за которого на Камчатке погиб человек", - сказал Морозов, слова которого приводит его пресс-служба.



Он отметил, что депутаты обсудят инцидент в Петропавловске-Камчатском на сегодняшнем заседании комитета по охране здоровья. "Как минимум направим запрос в соответствующие органы", - добавил парламентарий.



Морозов считает, что люди должны знать о тех, кто совершает подобные поступки. "На мой взгляд, это будет более весомо и значимо, нежели наказание рублем или исправительными работами, потому что отработал и свободен. А когда весь район знает о том, что подобный поступок совершил конкретный человек, это очень многих остановит", - пояснил он.



По мнению Морозова, общественное порицание должно быть действенным инструментом для предотвращения таких трагедий. "Эта информация должна быть открыта, в обществе должно накопиться неприятие подобных поступков, и тогда мы продвинемся вперед и избежим подобного в будущем", - подчеркнул он.



Вечером 10 января скорая помощь в Петропавловске- Камчатском ехала на вызов к 21-летнему мужчине, которому стало плохо. По данным станции скорой помощи, медики добрались до нужной улицы за три минуты, но дорогу им перекрыл автомобиль, за рулем которого была женщина. На просьбы бригады освободить дорогу водитель не реагировал, а пассажир автомобиля вышел из салона и стал угрожать, запрыгивал на капот. В результате машину скорой помощи пропустили только через 10 минут.



(ТАСС).