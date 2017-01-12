Срочно в номер: землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано вблизи Командорских островов

12.01.2017 21:10:48 (GMT+12)

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в четверг в Тихом океане возле Камчатки, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" на сейсмостанции "Петропавловск".



Оно зарегистрировано в 16:34 по местному времени (07:34 мск) возле Командорских островов Камчатского края на глубине 47 км. Координаты эпицентра - 54,45 градусов северной широты, 168,48 градусов восточной долготы.



"В Петропавловске-Камчатском землетрясение не ощутили", - сказал собеседник агентства. Угрозы цунами нет.



(Интерфакс — Дальний Восток).