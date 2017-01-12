Facebook: Камчатский Сц Мчс России

12.01.2017 21:00:57 (GMT+12)
Камчатские спасатели оказали помощь автовладельцу, съехавшему в кювет
В 14 часов 50 минут 12 января на пульт дежурного по Камчатскому спасательному центру поступил сигнал о том, что из-за гололёда водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в
кювет на 40-ом километре трассы Елизово – Раздольный. На место происшествия незамедлительно были направлены все необходимые силы и средства спасательного центра.
По прибытию на место происшествия спасатели соединили с помощью буксировочного троса автомобиль повышенной проходимости с
автомобилем и за считанные минуты вытащили его из кювета. В салоне спасенного автомобиля находился один человек. В медицинской помощи пострадавший не нуждался.
Сотрудники Камчатского спасательного центра напоминают, что снег и гололедица, которые синоптики прогнозируют в ближайшие дни, могут привести к росту ДТП (снижение видимости, увеличение тормозного пути
и т.д.).
Водителям рекомендуется быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
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