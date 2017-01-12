Facebook: Ирина Оснач

12.01.2017 20:59:31 (GMT+12)

Подарок от минувшего года - альманах "Камчатка".

В нем два моих рассказа, которые я написала в 2016

Саму книгу не видела, авторские экземпляры еще

не пришли.

Очень нравится обложка (нашла только такую фотографию обложки).



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1230590900368846&set=a.138177569610190.29269.100002538427760&type=3&theater



