Юные жители Камчатки станут проводниками в мир дикой природы

12.01.2017 19:27:35 (GMT+12)
Кроноцкий заповедник приглашает старшеклассников из населённых пунктов, граничащих с Южно-Камчатским федеральным заказником имени Т. И. Шпиленка принять участие в конкурсе юных экскурсоводов. Самые активные, любознательные и творческие получат возможность пройти обучение в "Школе туризма на Юге Камчатки".
Конкурс пройдёт в два этапа. На первом предлагается написать эссе, выбрав любую из предложенных тем: "Основная задача экскурсовода — это…", "Почему я хочу стать экскурсоводом….", "Почему экскурсовод должен любить свою малую родину", "Экскурсовод и язык природы". Эссе необходимо прислать до 15 февраля 2017 года на электронный адрес nasha_sfera@mail.ru. Объём произведения не должен превышать двух страниц (шрифт TimesNewRoman, кегль 14). Среди авторов эссе будут отобраны 30 победителей.
"В феврале ко второму этапу конкурса ребят будут готовить ведущие специалисты в области экскурсоведения и туризма. Для конкурсантов пройдёт ряд образовательных мероприятий, включая практические занятия и мастер-классы", – сообщила Анна Завадская, старший научный сотрудник ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", руководитель проекта "Школа туризма на Юге Камчатки".
Для победы во втором этапе конкурса участникам предстоит выполнить серьёзное задание – разработать и провести тематическую экскурсию по природным объектам Южной Камчатки. Предварительно подросткам нужно будет изучить историю и географию своей малой Родины, познакомиться с её природным и культурным наследием. Защищать свои экскурсии школьники будут в окрестностях посёлка Озерновский и села Запорожье весной 2017 года.
20 человек, чьи экскурсии будут самыми интересными, оригинальными и отвечающими требованиям конкурса, в июле отправятся в Южно-Камчатский федеральный заказник. Там ребята получат практические навыки проведения экскурсий и интерпретации природы и апробируют полученные знания во время проведения настоящих экскурсий для туристов, которые приезжают сюда со всего мира.
"Главным приобретением для юных участников проекта "Школа туризма на Юге Камчатки" станут новые знания о родном крае, уникальной дикой природе, которая их окружает, погружение в заповедное дело буквально с головой, – рассказала Анна Черникова, начальник отдела экологического просвещения ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник". – Ребята научатся легко общаться с гостями заповедной территории и рассказывать о своей малой Родине так, чтобы посетители тоже её полюбили и поняли – природа нуждается в бережном отношении каждого из нас".
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в Кроноцком государственном заповеднике.
Фото Игоря Шпиленка.
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