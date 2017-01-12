Юнармейцы изучили подлодки ВМФ СССР и России в музее Вилючинска

12.01.2017 19:27:34 (GMT+12)
В Вилючинске юнармейцы из состава отделения плавания спортивной школы (олимпийского резерва, комплексной) ЦСКА посетили знаменитый музей моделей подводных лодок и кораблей, расположенный в Доме офицеров флота, и встретились с директором музея и руководителем спортивно-технического клуба «Юный корабел» Ефимом Шварцманом.
Экскурсия началась с торжественного построения в музее ДОФ представителей юнармейского отряда. В благодарность за сотрудничество начальник спортивно-оздоровительного комплекса ЦСКА Александр Надибаидзе торжественно вручил Ефиму Шварцману памятную табличку с символикой «Юнармии», вымпел Центрального спортивного клуба Армии и книгу о спортсменах Тихоокеанского флота России.
Как отметил Александр Надибаидзе, дружба юнармейцев с Ефимом Шварцманом началась относительно недавно, но от того она не становится менее крепкой. В день вступления спортсменов отделения плавания СШОРК ЦСКА в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Ефим Михайлович подарил подрастающим патриотам точные копии советских дизель-электрических подводных лодок С-56 и А-5 времен Второй мировой войны, торпедного катера и канонерской лодки СССР. Они заняли достойное место в главном «штабе» вилючинского юнармейского отряда в спортивно-оздоровительном комплексе ЦСКА «Океан».
После торжественной церемонии юнармейцы познакомились с историей российского подводного флота. В частности, они смогли увидеть модели потаенного судна Ефима Никонова 18 века, точные копии дизельных и атомных подводных лодок ВМФ СССР и России. В музее также были широко представлены парусные корабли и современные суда различных стран мира.
Директор музея ДОФ города Вилючинска и руководитель СТК «Юный корабел» Ефим Шварцман широко известен в среде российских судомоделистов. Он родился 28 апреля 1938 года в городе Хабаровске. Уже в 15 лет Ефим Михайлович возглавил в дальневосточной столице один из популярных судомодельных кружков. В 2003 году энтузиаст создал в городе Вилючинске СТК «Юный корабел», а в 2006-м – музей на базе Дома офицеров флота.
В 2007 году Дом офицеров флота города Вилючинска посетил Президент России Владимир Путин. Он был впечатлен богатой экспозицией музея и мастерством вилючинских судомоделистов, и передал в дар Ефиму Шварцману медаль «От Президента России».
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в филиале ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Хабаровск).
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