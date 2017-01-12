Камчатские спасатели оказали помощь автовладельцу, съехавшему в кювет

12.01.2017 19:27:34 (GMT+12)

В 14 часов 50 минут 12 января на пульт дежурного по Камчатскому спасательному центру поступил сигнал о том, что из-за гололёда водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет на 40-ом километре трассы Елизово – Раздольный. На место происшествия незамедлительно были направлены все необходимые силы и средства спасательного центра.



По прибытию на место происшествия спасатели соединили с помощью буксировочного троса автомобиль повышенной проходимости с автомобилем и за считанные минуты вытащили его из кювета. В салоне спасенного автомобиля находился один человек. В медицинской помощи пострадавший не нуждался.



Сотрудники Камчатского спасательного центра напоминают, что снег и гололедица, которые синоптики прогнозируют в ближайшие дни, могут привести к росту ДТП (снижение видимости, увеличение тормозного пути и т.д.).

Водителям рекомендуется быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-центре Камчатского Спасательного центра МЧС России.



