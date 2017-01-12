Получателям ежемесячного пособия на ребенка необходимо пройти перерегистрацию

12.01.2017 19:27:33 (GMT+12)

Подтвердить свое право на получение ежемесячного пособия на ребенка необходимо до 1 февраля 2017 года. Об этом сообщили в министерстве социального развития и труда Камчатского края.

    «Заканчивается срок перерегистрации получателей пособия на ребенка. Поэтому до конца января гражданам необходимо обратиться в Многофункциональный центр для подтверждения своего права на получение этой меры социальной поддержки. Если такого обращения не поступит, то с 1 февраля предоставление пособия будет прекращено», - сказала министр социального развития и труда Камчатского края Инесса Койрович.

В настоящее время в Камчатском крае зарегистрированы более 16 600 получателей такой меры социальной поддержки. На эти цели в 2016 году из краевого  бюджета  было направлено 189 млн 434  тысячи рублей.  В 2017 году бюджетом Камчатского края на выплату пособия  на ребенка предусмотрено 197 млн. 415 тысяч рублей.

В министерстве пояснили, что претендовать на выплату могут семьи, со среднедушевым доходом, не  превышающим величину прожиточного минимума в Камчатском крае.

Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться с заявлением о назначении пособия на ребенка, с приложением следующих документов:

    паспорта гражданина Российской Федерации, либо иного документа, удостоверяющего личность;

    свидетельства о рождении ребенка (детей);

    трудовой книжки, военного билета или другого документа со сведениями о последнем месте работы (службы, учебы) заявителя и членов его семьи, не работающих на день обращения за назначением пособия на ребенка;

    справку из органов государственной службы занятости, подтверждающую регистрацию граждан в качестве безработных (для безработных граждан и (или) членов их семей);

    документы о доходах заявителя и членов семьи за последние 3 месяца, предшествующие дате обращения;

    справку, подтверждающую обучение в общеобразовательной организации ребенка (детей) старше шестнадцати лет, при этом срок предоставления справки не должен превышать 30 календарных дней со дня ее выдачи, а в случаях проживания заявителя в отдаленных населенных пунктах этот срок не должен превышать 60 календарных дней со дня выдачи.

Прием документов от граждан осуществляется в КГКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» (МФЦ).

Приемные дни:

Понедельник-пятница: с 9 до 19 часов, без перерыва.

Суббота: с 10 до 14 часов, без перерыва.

Телефоны для справок:

МФЦ – 302-402, КГКУ «Центр выплат» - 29-67-12.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

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