Получателям ежемесячного пособия на ребенка необходимо пройти перерегистрацию

12.01.2017 19:27:33 (GMT+12)
Подтвердить свое право на получение ежемесячного пособия на ребенка необходимо до 1 февраля 2017 года. Об этом сообщили в министерстве социального развития и труда Камчатского края.
«Заканчивается срок перерегистрации получателей пособия на ребенка. Поэтому до конца января гражданам необходимо обратиться в Многофункциональный центр для подтверждения своего права на получение этой меры социальной поддержки. Если такого обращения не поступит, то с 1 февраля предоставление пособия будет прекращено», - сказала министр социального развития и труда Камчатского края Инесса Койрович.
В настоящее время в Камчатском крае зарегистрированы более 16 600 получателей такой меры социальной поддержки. На эти цели в 2016 году из краевого бюджета было направлено 189 млн 434 тысячи рублей. В 2017 году бюджетом Камчатского края на выплату пособия на ребенка предусмотрено 197 млн. 415 тысяч рублей.
В министерстве пояснили, что претендовать на выплату могут семьи, со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума в Камчатском крае.
Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться с заявлением о назначении пособия на ребенка, с приложением следующих документов:
паспорта гражданина Российской Федерации, либо иного документа, удостоверяющего личность;
свидетельства о рождении ребенка (детей);
трудовой книжки, военного билета или другого документа со сведениями о последнем месте работы (службы, учебы) заявителя и членов его семьи, не работающих на день обращения за назначением пособия на ребенка;
справку из органов государственной службы занятости, подтверждающую регистрацию граждан в качестве безработных (для безработных граждан и (или) членов их семей);
документы о доходах заявителя и членов семьи за последние 3 месяца, предшествующие дате обращения;
справку, подтверждающую обучение в общеобразовательной организации ребенка (детей) старше шестнадцати лет, при этом срок предоставления справки не должен превышать 30 календарных дней со дня ее выдачи, а в случаях проживания заявителя в отдаленных населенных пунктах этот срок не должен превышать 60 календарных дней со дня выдачи.
Прием документов от граждан осуществляется в КГКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» (МФЦ).
Приемные дни:
Понедельник-пятница: с 9 до 19 часов, без перерыва.
Суббота: с 10 до 14 часов, без перерыва.
Телефоны для справок:
МФЦ – 302-402, КГКУ «Центр выплат» - 29-67-12.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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