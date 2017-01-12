Более 3 млн рублей направят на организацию социальных туров на Камчатке

12.01.2017 19:27:34 (GMT+12)

В 2017 году на организацию социальных туров на Камчатке из бюджета региона будет направлено порядка 3,3 млн рублей, из них 3 млн рублей выделены в рамках госпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» и ещё 350 тысяч рублей - по программе «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», сообщили в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.



«Мы приглашаем туристические фирмы и агентства Камчатки присоединиться к реализации программы социального туризма и получить субсидии на организацию экскурсий. Необходимые заявки с описанием маршрутов, предложенных для проведения соцтуров, принимаются в срок до 1 марта», - сказали в агентстве.



Документы принимают по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 62 (здание КВЦ). Контактное лицо: Бильчук Анна Александровна, телефон: 8 (4152) 307-330, эл. почта: info@visitkamchatka.ru.



В агентстве добавили, что социальные туры проводятся в регионе с 2010 года. Экскурсионные поездки проходят в период с марта по октябрь. В прошлом сезоне участниками социальных туров на Камчатке стали более 550 человек. Бесплатные экскурсии были проведены для школьников и студентов, являющихся победителями олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, талантливой молодежи, многодетных семей, людей с ограниченными физическими возможностями, ветеранов Великой Отечественной войны. Они приняли участие в поездках к вулканам, вертолетно-пешеходных экскурсиях в Долину гейзеров, Курильское озеро и другие природные объекты, морских экскурсиях, посетили этнографические стойбища и питомники ездовых собак. В 2016 году субсидии в сфере социального туризма были предоставлены семи туроператорам Камчатки.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.