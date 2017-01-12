Камчатский край вошёл в 10-ку лидеров всероссийского рейтинга ГТО

12.01.2017 19:27:33 (GMT+12)
Камчатский край вошёл в число лидеров рейтинга всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.
Там рассказали, что среди 85 субъектов страны в 2016 году Камчатка заняла 8 позицию.
«Рейтинг составлен Министерством спорта Российской Федерации. При оценке субъектов, учитывалось количество обладателей знаков отличия ГТО, наличие квалифицированных судей, оборудованных мест для выполнения нормативов, - сказали в министерстве. – По результатам второго этапа внедрения комплекса, в рамках которого право на выполнение нормативов имели учащиеся образовательных организаций, Камчатка показала достойный результат».
В настоящее время знаки отличия за успешную сдачу нормативов в Камчатском крае имеет 591 человек. Из них обладателями «золотых» знаков являются 168 участников всероссийского движения, «серебряных» - 271, «бронзовых» - 152.
«С 1 января 2017 года в России дан старт третьему этапу внедрения комплекса, в рамках которого нормативы могут выполнять представители всех возрастных групп. Присоединиться к движению ГТО может любой желающий, для этого, прежде всего, необходимо пройти регистрацию и получить индивидуальный номер участника на сайте http://www.gto.ru/. Приглашаем камчатцев поддержать программу – выполнить нормативы и получить заслуженные знаки отличия», - добавили в министерстве.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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