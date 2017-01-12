На Камчатке стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

12.01.2017 19:27:32 (GMT+12)
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников начнётся в Камчатском крае 13 января. Участие в нём примут ученики из Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и районов края: Елизовского, Мильковского, Усть-Камчатского, Усть-Большерецкого, Быстринского, Соболевского, Олюторского, Карагинского и Паланы. Всего 1024 старшеклассника. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Камчатского края
Интеллектуальные соревнования состоятся на базе Камчатского государственного технического университета, петропавловских школ №27, 33, 42 и Центра образования «Эврика».
«Участие в олимпиаде полезно не только с познавательной точки зрения и возможности получения льгот при поступлении в ВУЗ. Общение с единомышленниками и обмен знаниями – не менее важный аспект. Это очень хороший шанс для многих одарённых ребят проявить себя и развить свои способности», - рассказали в министерстве.
Олимпиада пройдёт по 19 предметам: русскому языку, литературе, физике, праву, физической культуре, астрономии, экономике, истории, английскому языку, математике, химии, искусству (МХК), информатике, основам безопасности жизнедеятельности, биологии, географии, обществознанию, экологии и технологии. Первым испытанием для школьников в рамках регионального этапа станет литература, завершат череду олимпиад соревнования по технологии, которые состоятся 21 и 22 февраля.
Напомним, Всероссийская олимпиада школьников - это система ежегодных предметных олимпиад, которая служит популяризации наук и выявлению талантливых школьников. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады имеют право без вступительных экзаменов поступить в вузы на специальности, соответствующие профилю предмета олимпиады.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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