Facebook: Кам-Пресс ЕР

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12.01.2017 19:08:59 (GMT+12)

Дмитрий Медведев вручил благодарность Ирине Яровой



Лидер партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрий Медведев вручил депутату от Камчатки, вице-спикеру Государственной Думы Ирине Яровой Благодарность за личный вклад в успешное проведение избирательной кампании Партии на выборах депутатов Госдумы 18 сентября 2016 года.



Ирина Анатольевна курировала кампанию в ряде дальневосточных регионов, также она следила за чистотой выборов и соблюдением устава Партии, возглавляя Центральную контрольную комиссию «ЕДИНОЙ РОССИИ», активно работала в составе рабочей группы по созданию предвыборной программы Партии. Как депутат от Камчатки она провела в нашем регионе с марта по сентябрь прошлого года десятки встреч с трудовыми коллективами и общественностью, чтобы довести позицию Партии и собрать предложения избирателей.



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