Facebook: Геннадий Ворожбянский

12.01.2017 19:04:48 (GMT+12)
Наша команда планирует совершить в апреле 2017 года лыжный поход по Срединному хребту Камчатки. Это малоизвестный и редко посещаемый горный район Камчатки. В составе нашей команды 11 человек, имеющих большой туристический опыт, в том числе участники чемпионатов России по туризму (2004, 2005, 2008, 2014, 2016), походы которых были призерами (2008, 2014, 2016). В этом году поход так же планируется заявить на участие в чемпионат России.
Сейчас мы на стадии поиска спонсоров. Будем рады любой помощи. Материальной или информационной.
По итогам похода мы будем готовить детальный отчет. Будет много красивых фото, и, возможно, видео презентация.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1275657202516605&set=a.528365373912462.1073741829.100002170136941&type=3&theater
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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