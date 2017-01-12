Портал работает

12.01.2017 18:04:50 (GMT+12)

По-прежнему самыми популярными среди камчатцев остаются такие госуслуги, как проведение экзаменов на право управления транспортными средствами, выдача водительских удостоверений (почти 37 тысяч), регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним (более 26 тысяч) и выдача справок о наличии судимости (более 10 тысяч).



С каждым годом растет число граждан, воспользовавшихся Портал государственных услуг и получивших госуслуги в электронном виде. В прошлом году через сайт подали заявления более трех тысяч камчатцев. Преимущества «электронного МВД» неоспоримы. Зарегистрировавшись один раз на Портале госуслуг, гражданин получает доступ к услугам, предоставляемым не только УМВД России по Камчатскому краю, но и другими государственными и муниципальными учреждениями. Использование информационных технологий позволяет избежать бюрократической волокиты и очередей. Оказание государственной услуги проводится в приоритетном порядке - заявителю индивидуально назначается дата и время приема.



Особое внимание уделяется мониторингу предоставления качества госуслуг. Напомним, что выставить свою оценку можно разными способами: заполнить опросную форму на сайте МВД России, сайте УМВД России по Камчатскому краю или при посещении органов внутренних дел. Если вы пользуетесь Порталом государственных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru), то после получения услуги в электронном виде в «Личном кабинете» придет сообщение с предложением оценить качество ее предоставления. Кроме этого свои оценки и комментарии можно оставлять на сайте «Ваш Контроль» (vashkontrol.ru). На нем необходимо зарегистрироваться, найти услугу и оценить ее. А также с помощью бесплатного смс-анкетирования - для этого необходимо оставить свой номер мобильного телефона сотруднику полиции, который предоставил услугу. На указанный номер придет смс-сообщение с предложением оценить качество полученной госуслуги по пятибалльной шкале. Согласно полученным в 2016 году данным уровень удовлетворенности граждан качеством госуслуг составил более 90 %.



К основным критериям оценки относятся – компетентность должностных лиц, доступность информации о порядке предоставления госуслуг и комфортность помещений. В 2016 году произведено обустройство пандусами помещений ОМВД России по Елизовскому району, ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, Мильковского, Усть-Камчатского, Корякского, межмуниципальных отделов.

Особое внимание акцентируется на соблюдение 15-минутного регламента ожидания граждан в очереди. В 2017 году будет установлена система электронной очереди в МРЭО ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю и Управлении по вопросам миграции УМВД Росси по Камчатскому краю.



Добавим, что в прошлом году процедуру добровольной дактилоскопической регистрации прошли 275 граждан.

На сайте УМВД России по Камчатскому краю (41.мвд.рф) можно найти всю информацию по госуслугам: контактыне телефоны, бланки, адреса и регламентирующие документы.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

