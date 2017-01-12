Неадекватное поведение привело к смерти

12.01.2017 17:49:06 (GMT+12)



В следственный отдел по городу Петропавловск-Камчатский следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю поступило сообщение об обнаружении тела 21-летнего жителя краевого центра в одной из квартир по улице Циолковского в городе Петропавловске-Камчатском. По данному факту инициировано проведение доследственной проверки.



По материалам проверки, 10 января 2017 года 21-летний мужчина вместе со своим братом находился в одной из квартир по улице Циолковского. В какой-то момент 21-летнему мужчине стало плохо, и его брат вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Приехавшая по вызову бригада скорой медицинской помощи, констатировала смерть молодого человека.



Со слов медицинского персонала бригады скорой медицинской помощи, своевременно оказать медицинскую помощь мужчине им помешал автомобиль под управлением женщины, препятствующий проезду автомобиля скорой медицинской помощи.



В настоящее время, следствием выясняются все обстоятельства произошедшего. С целью установления причины смерти молодого человека назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана надлежащая правовая оценка действиям сотрудников медицинского персонала бригады скорой медицинской помощи.





Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления





