Три самолета, летевшие на Камчатку, из-за циклона отправлены на запасные аэродромы

12.01.2017 16:23:37 (GMT+12)

Три авиалайнера из Москвы и Владивостока, летевшие на Камчатку, отправлены на запасные аэродромы из- за мощного циклона, бушующего на полуострове, сообщили ТАСС в диспетчерской службе аэропорта Петропавловск-Камчатский.



"На запасной аэродром в Хабаровск отправлен рейс 1730 из Москвы, в Южно-Сахалинск отправлен рейс 3211 из Владивостока, еще один рейс из Владивостока 5614 направлен на запасной аэродром в Магадан. Экипажи воздушных судов приняли такое решение из-за сильного ветра на Камчатке", - сообщил собеседник агентства. Также отменено сегодня выполнение рейсов по местным авиалиниям.



"За минувшие сутки максимальные порывы ветра в Петропавловске-Камчатском составили 25 метров в секунду, в поселке Озерновский на побережье Охотского моря - 34 метра в секунду. Наибольшее количество снега (17 мм) выпало в Усть-Большерецком районе и в районе поселка Начики Елизовского района. Сейчас ветер немного стих, но влияние циклона продолжается", - сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Приходько.



Непогода будет оказывать влияние на Камчатку до 14 января включительно. Ожидается снег, временами усиление ветра. Ранее на полуострове была объявлена лавинная опасность. Все оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности к ликвидации возможных последствий циклона.



(ТАСС).