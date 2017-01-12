Почти 700 человек принято Главой администрации и его заместителями на личном приеме граждан в 2016 году

12.01.2017 13:06:01 (GMT+12)

С начала 2016 года на личном приеме граждан у Главы администрации и его заместителей побывали 698 человек, что на 16,5% больше, чем в 2015 году. Непосредственно Главой администрации было проведено 10 приемов граждан, его заместителями – 93. Общее количество поступивших в прошлом году в администрацию обращений и заявлений от горожан составило почти 22 тысячи.



По-прежнему, основной тематикой в обращениях граждан остаются вопросы жилья и жилищно-коммунального хозяйства. Также на личных приемах граждан обсуждались вопросы, касающиеся благоустройства городского округа, строительства и распределения земель. Интересовали горожан и вопросы социального характера: соц. обеспечение, образование, культура, спорт и т.п.



В течение года в рамках программы по взаимодействию прокуратуры Петропавловска и администрации городского округа по личному приему граждан, проводились совместные приемы Главы администрации и прокурора. В 2016 году состоялось 7 таких совместных приемов, на которых было принято 56 граждан.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.