Дорожные предприятия Петропавловска перешли на «пурговой» режим работы

12.01.2017 13:06:02 (GMT+12)

С раннего утра на дорогах Петропавловска работает 77 единиц техники, из них 24 машины расчищают главные дороги, остальная техника занята на внутриквартальных проездах.



Основные усилия подрядчиков направлены на расчистку подъездов к объектам социальной сферы, а также к контейнерным площадкам. Кроме того, комбинированные дорожные машины обрабатывают дороги песко-соляной смесью во избежание аварийных ситуаций.



Несмотря на то, что осадки не обильные и снега выпало немного, дорожные службы работают без перерыва. Заниматься расчисткой и вывозом снега они будут в две смены, вплоть до конца снегопада.



В течение дня в Петропавловске контрольные службы проследят за работой подрядчиков, все проблемные участки, а также жалобы горожан будут отрабатываться.



Напомним, в администрации городского округа организован телефон «горячей линии» по снегоочистке: 20-14-96. Позвонив по этому телефону граждане могут оставить жалобу на нерасчищенные проезды возле домов, сосульки и наледь на козырьках подъездов.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.