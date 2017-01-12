Общественный транспорт Петропавловска ходит по расписанию

12.01.2017 13:06:01 (GMT+12)

По информации Управления пассажирского транспорта все автобусы вышли на свои маршруты вовремя. С 6 утра на городских линиях работает 172 автобуса. Транспорт ходит по всем направлениям, доезжая до конечных остановок. Сообщение с пригородными районами не прервано. Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.