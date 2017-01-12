Открытие выставки детского творчества состоится уже завтра

12.01.2017 13:06:03 (GMT+12)

В пятницу, 13 января, в Камчатском выставочном центре откроет свои двери выставка «Куклы народов мира» и выставка изобразительного творчества детей «В прекрасном мире мы живем». Начало торжественного мероприятия в 15 часов.



На выставках будут представлены сотни творческих работ, сделанных руками воспитанников и педагогов городских школ и учреждений дополнительного образования. Всего в мероприятии примут участие представители 27 образовательных учреждений Петропавловска.



На выставке «Куклы народов мира» участники представят лучшие работы детей в номинациях: «Народные традиции» (национальные костюмы народов мира), «Сюжетная композиция» (по мотивам литературных произведений), «Авторская кукла» (оригинальный дизайн, авторство которого принадлежит создателю творческой работы). Выставка «В прекрасном мире мы живем» представляет лучшие работы юных художников, иллюстрирующие их взгляд на окружающий мир. Организаторы мероприятия – педагоги Дома детского творчества «Юность» - приглашают горожан посетить праздник, посвященный торжественному открытию выставок. Всех присутствующих ожидает концертная программа с участием творческих коллективов Петропавловска.



Напомним, мероприятие пройдет 13 января, в 15-00, на 2 этаже КВЦ. Выставки продлятся месяц.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.